İzmirli kadın girişimciler Güneş Yapaşan ve Leyla Özer, doğa sevgilerini profesyonel bir kariyere dönüştürdü. Kurdukları Fonte Turizm ile hem bireysel hem de kurumsal yürüyüş turları düzenleyen ikili, beyaz yakalı çalışanları toplantı salonlarından çıkararak doğanın birleştirici gücüyle buluşturdu.

Uluslararası Rotalarda Sürdürülebilir Turizm

Yaklaşık 30 yıllık turizm deneyimini dört yıldır Fonte Turizm çatısı altında sürdüren Yapaşan ve Özer, Alpler, Svaneti, El Camino, Kaçkarlar, Efeler Yolu ve Likya Yolu gibi farklı rotalarda turlar organize etti. Trekking faaliyetlerini çevresel farkındalık ve sosyal sorumluluk aktiviteleriyle birleştiren firma, sürdürülebilir turizme katkı sağladı.

Efeler Yolu’nun Tanıtım Elçileri

Fonte Turizm, kamu kurumları ve özel sektörle iş birlikleri geliştirerek doğa yürüyüşlerini sosyal ve çevresel faydaya dayalı bir modele dönüştürdü. Özellikle Ege Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Efeler Yolu Projesi, şirketin tanıtım çalışmalarında ön plana çıktı. Katılımcılar yürüyüş rotalarını sembolik “pasaport”larına kaydederek tamamladı. Meryem Ana’da alınan “altın kaşe”, köylerin tanıtımına ve yerel ekonominin canlanmasına destek sağladı.

Kurumsal Hayata Doğadan Mola

Leyla Özer, yürüyüşlerin yalnızca fiziksel aktivite olmadığını, doğayla bağ kurma ve iyileştirici bir deneyim sunduğunu vurguladı. “Her yürüyüş, çevremizi temiz tutmanın, doğayı sahiplenmenin ve birlikte hareket etmenin önemini hatırlatıyor. Doğada geçirilen zaman kurumsal firmalar için güçlü bir motivasyon aracı oluyor” dedi.

Sürdürülebilirlik ve Yerel Destek

Güneş Yapaşan ise yürüyüşlerde atık bırakmamaya, plogging etkinlikleriyle doğayı temizlemeye ve yanlarında hayvanlar için mama taşımaya özen gösterdiklerini belirtti. Alışverişlerde ise özellikle kadın üreticilerin yer aldığı yerel işletmelerden destek aldıklarını ifade etti. Böylece doğa sevgisi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir turizm bir arada yürütüldü.