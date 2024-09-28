Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, kara avcılığı sezonunun başlamasıyla birlikte kaçak avcılığa karşı denetimlerini sıkılaştırdı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında, Didim-Söke Devlet avlağında yasa dışı avcılık yapan şahısların tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Jandarma ekipleri, avlanan kişilerin evraklarını ve tüfeklerini kontrol ederken, bölgede kaçak avcılık ve tuzaklama yapılabilecek alanlarda da detaylı incelemelerde bulundu. Denetimlerin, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve doğal yaşamın korunması için aralıksız süreceği bildirildi.