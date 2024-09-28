Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan bir kişi vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, durumu ağır olan Fevzi Karabacak’ı (45) Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Karabacak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 02.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Karabacak'ın evsiz olduğu ve geçimini şişe toplayarak sağladığı öğrenildi. Saat 04.30 sularında hastanede hayatını kaybeden Karabacak’ın bacağında 1 santimetrelik bir kesik olduğu tespit edildi. İlk bulgular ölüm sebebinin organ yetmezliği veya kalp krizi olabileceğine işaret etse de kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netleşecek.

Karabacak’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.