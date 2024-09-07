Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Camikabir Mahallesi'nde bir adreste kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 34 adet elektronik sigara, 31 adet ısıtılmış tütün mamulü, 1100 adet içi doldurulmuş makaron ve 2000 adet içi boş makaron ele geçirildi. Şüpheli R.T. hakkında yasal işlemler başlatıldı ve kişi adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. Kuşadası polisinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesi kararlılıkla devam edecek.

Editör: Sezin Türkyılmaz