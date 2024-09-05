Aydın’ın Umurlu Mahallesi'nde karayolunda seyreden bir kamyonetten ahşap paletler yola savruldu. Ani fren yapan araç sürücüleri olası bir kazayı önlerken, trafik kısa süreliğine duraksadı.

Aydın Denizli karayolu Umurlu Mahallesi yakınlarında, seyir halindeki bir kamyonetin ön kısmından ahşap paletler yola savruldu. Kamyonetin arkasında seyreden araçlar, paletlerin bir anda yola dökülmesiyle zor anlar yaşadı. Sürücüler, ani fren yaparak olası bir zincirleme kazanın önüne geçti.

Paletlerin yola savrulmasıyla birlikte karayolundaki trafik akışı ciddi şekilde yavaşladı. Tek şeritten devam eden araçlar, paletlerin toplanması sırasında yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Kısa sürede kamyonetteki paletler yola tekrar yüklendi ve trafik normale döndü.

Yola saçılan paletler nedeniyle herhangi bir kaza yaşanmaması, büyük bir faciayı önledi. Ani fren yapan araç sürücülerinin dikkati sayesinde olayın maddi hasarla sonuçlanmaması, büyük bir şans olarak değerlendirildi.