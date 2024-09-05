Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarıları ile Muğla’da yıldırım yangınlarında ciddi bir artış yaşandı. Eylül’ün ilk 5 gününde 50 yangın meydana gelirken, yangınlar hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yıldırım yangınlarının nedeni

Muğla, Eylül ayıyla birlikte gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girdi. Bu hava koşulları, özellikle ormanlık alanlarda yıldırım yangınlarına yol açtı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında sadece 1-5 Eylül tarihleri arasında 50 yıldırım yangını meydana geldi. Bölgede ani hava değişiklikleri nedeniyle yıldırım düşmesi yangınları tetikleyen en büyük etken oldu.

Yangınlar kontrol altına alındı

Muğla’da çıkan yangınlar, yer ekipleri ve hava araçlarının hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Özellikle yer ekiplerinin ulaşamadığı noktalarda hava araçları devreye girerek yangınların kontrol altına alınmasında kritik rol oynadı. Bu sayede yangınların geniş alanlara yayılması önlenmiş oldu. Yangınlar sonucunda yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

5 hektar alan zarar gördü

Yangınların tamamı kısa sürede söndürülmüş olmasına rağmen, yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınlara hızlı müdahale edilmesinin daha büyük kayıpların önüne geçtiğini belirtti.