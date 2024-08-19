Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir kahvehanede çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan Bahri Günay (42), göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Günay, hastanede hayatını kaybetti.

Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti

Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvehanenin üst katındaki apartmanda yaşayan G.D., kahvehaneden gelen gürültü nedeniyle işletme sahibi E.M. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada kahvehanede müşteri olarak bulunan Bahri Günay, kavgayı ayırmak için araya girdi. Ancak talihsiz adam, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı

Olayın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İlk müdahalenin ardından Bahri Günay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Günay’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zanlı gözaltında

Cinayet zanlısı G.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.