Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel futbol, tenis, satranç, güreş ve basketbol turnuvası düzenleyecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendimizde turnuvalarımız ile hem bayramımızı kutlayacağız hem de Merkezefendililerin spor yaparak keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız” dedi.



30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü Merkezefendi Belediyesi’nin çeşitli etkinlikleri ile kutlanacak. Sporla iç içe bir nesil yetiştirmek amacıyla sportif olarak birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için futbol, tenis, satranç, güreş ve basketbol turnuvası düzenliyor. Turnuvaları Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri’nde düzenleyen Merkezefendi Belediyesi beş branşta yapılan spor faaliyetlerini Sevindik Vadi Park’ta düzenleyerek yüzde yüz doluluk oranıyla spor hayatına kazandırıyor. Düzenlenen turnuvalara başvuru şartlarını karşılayanlar katılabilecek.

"Tüm sporcularımızı turnuvalarımıza bekliyoruz"

Her gün binlerce Merkezefendili’ye spor yapma imkanı sunduklarını dile getiren Başkan Doğan, “Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğumuz gibi sporun gençlerimizin gelişimi için çok önemli olduğunu da biliyoruz. Bugüne kadar spor alanında birçok etkinlik ve projeler gerçekleştirdik. Merkezefendi Belediyesi olarak sporla iç içe ve sporu seven bir ilçeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel beş branşta turnuva düzenliyoruz. Tüm sporcularımızı turnuvalarımıza bekliyoruz” dedi.

14-16-18 yaş kategorisindeki sporcuların katılacağı basketbol turnuvası 27-28-29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. 3x3 Fiba kurallarının geçerli olacağı müsabakalar Sevindik Vadi Park Spor Tesisi’nde oynanacak. Dereceye giren takımlara; madalya, kupa ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı’nın maç bileti verilecek. Başvurular; Selçukbey Spor Eğitim Merkezi ve 0554 467 99 44 iletişim numarasından yapılacak.



30 Ağustos Zafer Kupası Güreş turnuvası ise U-13 ve U-15 Kız-Erkek sporcular arasında gerçekleştirilecek. 29 Ağustos da U-15, 30 Ağustos da ise U-13 sporcular müsabakalara çıkacak. Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri’nde oynanacak olan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verilecek. Başvurular 0 544 467 99 44 iletişim numarasına yapılacak.

Başvurular için numaralar ve adresler mevcut

30 Ağustos Zafer Kupası Satranç Turnuvası; 30 Ağustos, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Satranç Salonu’nda gerçekleştirilecek turnuva dört kategoriden oluşuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası’na katılmak isteyenler www.denizli.tsf.org.tr adresinden başvuru yapabilecekler. Son başvuru tarihi ise 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’ye kadar.

2015-2016 ve 2017 doğumlu sporcuların katılacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası başvuruları 25 Ağustos Pazar günü sona erecek. Turnuvalar; 26-27-28-29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek olan turnuvaya kayıtlar Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nden veya 0552 222 09 20 numaralı hat üzerinden yapılacak.



2015-2016 doğumlu sporcuların mücadele edeceği futbol turnuvasına başvurular devam ediyor. Katılım sağlamak isteyen kulüpler, 23 Ağustos’a kadar 0 552 692 20 20 iletişim numarası üzerinden başvurması gerekiyor. Maç gün ve saatleri kayıtlara göre belirlenecek. Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri’nde oynanacak olan müsabakalarda dereceye giren ilk üç takıma ise sürpriz hediyeler verilecek.