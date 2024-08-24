Kaza, Söke-Milas Çevreyolu Akeller Caddesi üzerinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 09 AES 156 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Behit'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Behit, ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Behit, hayatını kaybetti. Behit'in ölümü, ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm çevresinde büyük üzüntü yarattı.