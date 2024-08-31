Aydın’ın Efeler ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi ise yaralandı. Olayın ardından yaşanan dramatik anlar, çevredeki herkesin yüreğini dağladı.

Kaza anı ve ilk müdahale

Kaza, Işıklı Mahallesi'nde saat 12.30 sularında gerçekleşti. Kuyulu Mahallesi’nden dönüş yapan C.G. (56) yönetimindeki otomobil ile F.K. (22) idaresindeki kamyonet, öğrenci yurtlarının yakınlarındaki tahliye yolunun kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak yol kenarındaki kanala düştü.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen acil sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri, kazazedelere müdahale etti. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Birgül Uydacı (64) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları otomobil içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve diğer kazazedelere ilk müdahale yapılarak tedavi altına alındı.

"Annesiz kaldım"

Hayatını kaybeden Birgül Uydacı'nın kızı, annesinin acı haberini aldıktan sonra olay yerine geldi. Genç kadın, annesinin yemenisini koklayarak “annesiz kaldım” diyerek feryat etti. Annesinin yemenisine sarılan genç kadının gözyaşları, çevredeki herkesi derinden etkiledi. Kızının acılı feryatları, olayın trajedisini bir kez daha gözler önüne serdi. Uydacı'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.