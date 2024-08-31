Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kanal Fırat'ta katıldığı canlı yayında önemli uyarılarda bulundu. Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında büyük bir depremin yakın zamanda olabileceğini belirterek, bölgedeki yetkilileri ve halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Büyük deprem beklentisi

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Depremin üretim periyodunun durduğunu belirten Görür, bu durumun depremin eli kulağında olduğunun bir işareti olduğunu söyledi. Ayrıca, Bingöl-Göynük arasında da 7 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşme ihtimalinin fazla olduğunu dile getirdi.

Yedisu fayı üzerindeki kritik uyarılar

Görür, Tunceli ve Erzincan'ın doğusunda yer alan Karlıova’nın Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucunda yer aldığını ve Yedisu fayı üzerinde büyük bir tehlikenin olduğunu vurguladı. Bu bölgede olası bir depremin çok yıkıcı olabileceğini belirtti. Özellikle 20 Şubat depremlerinin bu bölgeye enerji transfer etmiş olabileceği endişesini dile getirdi.

Bölgedeki yetkililere önemli uyarılar

Prof. Dr. Görür, bu kritik uyarılarını bölgedeki valilere ve kaymakamlara ilettiğini ve Tunceli’de çalışmaların başladığını belirtti. Ancak, nüfus yoğunluğunun düşük olmasına rağmen, bu bölgedeki insanların hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Görür, bölgedeki yetkililerin acil önlemler alması gerektiğini, aksi halde yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabileceğini söyledi.