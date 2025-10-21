Türkiye’nin kestane üretiminde lider ili Aydın’da, 2025-2026 hasat sezonunun ilk kestaneleri sembolik olarak kilosu 550 liradan Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Aydın’da ilk kestane alımı yapıldı

Türkiye’nin kestane üretiminde birinci sırasında yer alan Aydın’da 2025-2026 sezonunun ilk kestane alımı gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası, üreticilerden gelen ilk ürünleri sembolik olarak 550 liradan satın aldı.

Kestane hasadının tüm hızıyla sürdüğü kentte düzenlenen törene, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ve çok sayıda üretici katıldı.

12 üretici, toplam 131 kilogram kestaneyi borsaya teslim etti.

“Kestane, Aydın ekonomisine önemli katkı sağlıyor”

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, törende yaptığı konuşmada sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“İlimizin ve bölgemizin önemli tarım ürünleri arasında yer alan ve borsamız tarafından Avrupa Birliği coğrafi işareti alınan Aydın kestanesi, ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Türkiye’deki kestane üretiminin yaklaşık %33’ü Aydın’da yapılmaktadır.”

Çondur, 2024 yılında ülkemizde 74 bin 300 ton kestane üretildiğini, bunun 24 bin 315 tonunun Aydın’da gerçekleştiğini belirtti.

Ayrıca Aydın’ın 871 bin 211 kestane ağacıyla Türkiye genelinin %29’unu oluşturduğunu ifade etti.

Kestane ihracatında Aydın öne çıkıyor

Fevzi Çondur, Türkiye’nin 2024-2025 sezonunda 6 bin 995 ton kestane ihracatından 17 milyon 890 bin dolar gelir elde ettiğini belirtti.

Aydın’ın bu ihracata önemli katkı sağladığını söyleyen Çondur, şu bilgileri paylaştı:

“İlimizde 2024 yılında 771 ton kestane ihracatı gerçekleşti.

2025’in ilk 9 ayında ise 478 ton kestane ihracatından 2 milyon 664 bin dolar gelir elde edilmiştir.”

Çondur, sezonun ilk ürünlerini sembolik olarak 550 TL/kg fiyattan aldıklarını belirterek üreticilere bereketli bir yıl diledi.

Aydın, Türkiye’nin kestane başkenti

Aydın, AB coğrafi işaretli kestanesiyle yalnızca üretimde değil, kalitede de öne çıkıyor.

Köşk, Nazilli, Sultanhisar ve Bozdoğan ilçeleri, Türkiye’nin en kaliteli kestanelerinin yetiştiği bölgeler arasında yer alıyor.