Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan 25 yaşındaki Samet Kılınç, hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli’de tartışma kanlı bitti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma, korkunç bir cinayetle sonuçlandı.

Olay, 19 Ekim’de Akalan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan A.Ç. ile arkadaşı Samet Kılınç arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada A.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle Kılınç’a ateş etti.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Samet Kılınç’ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Kılınç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olay sonrası kaçan şüpheli A.Ç., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü, şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceğini belirtti.

Olayın nedeni araştırılıyor

Jandarma ekipleri, iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın husumet mi yoksa anlık bir gerginlikten mi kaynaklandığını araştırıyor.

Pompalı tüfek, balistik incelemeye gönderildi.