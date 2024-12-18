Suriye’nin 61 yıllık Baas rejimi, 12 gün gibi kısa bir sürede dramatik bir şekilde çöktü. Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad, Rusya'ya kaçarken, o dönemde Esad’a bağlı askerlere yapılan röportajlar, çöküşün ardındaki korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Hama, İdlib, Humus ve başkent Şam’da görevli askerler, muhalif Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki güçlerin nasıl hızla ilerlediğini ve rejimin neden bu kadar zayıf bir direniş gösterdiğini detaylıca aktardılar.

Esad’ın ordusunun çöküşü: İçeriden anlatılanlar

Esad’ın ordusunda yıllarca görev yapmış askerler, "Suriye ordusu sadece kağıt üzerinde var oldu" diyerek, Baas rejiminin nasıl zayıfladığını ve 12 gün süren çöküşün nedenlerini ortaya koydular. Özellikle yolsuzluklar, silahların satılması ve bozuk askeri teçhizat, Esad’ın ordusunu dirençsiz hale getirmişti. Teğmen İbrahim, "Suriye ordusu yıllar süren eğitime rağmen sadece kağıt üzerinde güçlüydü" diyerek bu durumu çarpıcı bir şekilde vurguladı.

Suriye ordusunun bozulmuş yapısı: Yolsuzluk ve çürümüşlük

Suriye ordusunun içindeki yolsuzluklar ve çürümüşlük, orduyu dirençsiz bırakmıştı. Esad’ın orduyu yöneten generallerinin büyük bir kısmı, envanterdeki silahları satmıştı. Albay Vasim Ahmed, bu durumun nasıl orduyu işlevsiz hale getirdiğini şu sözlerle anlattı: "Araçlar bozulduğunda değiştirilmesi gerekiyordu ama sadece kağıt üzerinde değiştirildiler. Gerçekte değil." Suriye ordusunun yıkılmasında etkili olan bir diğer faktör de savaşmaya istekli askerlerin sayısının azlığıydı.

Halep’in düşüşü ve panik havası

Halep’in düşmesinin ardından, Suriye ordusunda büyük bir panik dalgası başladı. Teğmen İbrahim ve diğer askerler, telsizden gelen "kaçın" mesajlarıyla paniğe kapıldılar. Çavuş Vahil Süleyman, "Silahlarımızı bırakıp kaçmamız söylendi. Kimse savaşmak istemedi" dedi. Hama ve Lazkiye gibi kritik bölgelerde de benzer bir korku ortamı hakimdi. Albay Ahmed, "Çok geçmeden herkes kendi başının çaresine bakması gerektiğini anladı" diyerek o dönemdeki çaresizliği özetledi.

Baas rejimi neden çöktü?

Baas rejiminin çökmesinin tek nedeni yolsuzluk değildi. Esad’ın orduya olan desteği de zamanla erimişti. Askerlerin savaşmaya istekli olmaması ve orduyu yönetenlerin kendi çıkarlarını ön planda tutması, rejimin çöküşünü hızlandıran faktörlerden sadece birkaçıydı. Bir zamanlar 200 binden fazla askeri bulunan ordu, içindeki yozlaşma nedeniyle artık etkin bir direniş gösteremez hale gelmişti.