Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, 27 yaşındaki Ebru Öcal, eski sevgilisi olduğu iddia edilen C.K. tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi S.Ö. ile ayrılma aşamasında olan Ebru Öcal, bir süre C.K. ile birlikte yaşamıştı. Ancak daha sonra eşiyle barışarak yeniden bir araya gelen Öcal, iki çocuğu ve eşiyle birlikte yeni bir eve taşındı.

C.K.'nin Ebru Öcal'ın yeni adresini öğrenip eve geldiği ve ikili arasında çıkan tartışmanın ardından C.K.'nin Öcal'ı bıçakladığı belirtildi. Olayın ardından C.K., arabasıyla kaçtı. İlkokul öğrencisi olan çocuklarının eve geldiğinde annelerini kanlar içinde bulduğu, komşuların hemen yardıma koştuğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ebru Öcal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, cinayetle ilgili soruşturmayı sürdürürken, C.K.'nin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. Ebru Öcal'ın cenazesinin hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.