Tmmob'dan Dünya Mimarlık Günü'ne Özel Fotoğraf Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Dünya Mimarlık Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen "Başkent Mimarlık Günleri" çerçevesinde, mimarlar ve mimarlık öğrencilerinin katılabileceği bir fotoğraf yarışması düzenliyor. “Ben Çocukken(t)” temasıyla gerçekleştirilecek yarışma, katılımcıların çocukken kentlerin mimarisine ve yaşamına dair izlenimlerini fotoğraf sanatı aracılığıyla paylaşmalarını amaçlıyor. Yarışma başvuruları 25 Ekim 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Yarışma teması: “Ben Çocukken(t)”

Yarışmanın teması olan “Ben Çocukken(t)”, katılımcıların çocukluk dönemlerinde kentlerin nasıl göründüğüne dair kişisel bakış açılarını ortaya koymayı hedefliyor. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, yarışmanın amacının çocukluk anılarından yola çıkarak kentlerin ve toplumun zamanla nasıl değiştiğini fotoğraflarla yansıtmak olduğu belirtildi. Bu çerçevede mimari ve toplum ilişkisi ön plana çıkarılarak, katılımcılardan fotoğraflarıyla bu değişimi anlatmaları bekleniyor.

Katılım koşulları

Yarışma, TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı mimarlar ve öğrenci üyelerine açık olacak. Her katılımcı en fazla 6 adet fotoğraf gönderebilecek ve fotoğraflar yalnızca Türkiye sınırları içinde çekilmiş olmalı. Fotoğraflar dijital formatta (JPG/JPEG) ve belirlenen teknik şartnamelere uygun olarak teslim edilecek. Yarışmaya, Oda çalışanları, yöneticileri ve birinci derece yakınları katılamayacak.

Yarışmanın önemli kurallarından biri de, fotoğraflar üzerinde yapılacak dijital müdahalelerin kısıtlı olması. Fotoğraflar üzerinde kadrajlama, kontrast ayarı, keskinlik gibi temel düzenlemeler dışında oynama yapılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, yarışmaya daha önce ödül almış ya da sergilenmiş fotoğraflarla katılmak yasak.

Yarışma takvimi ve ödüller

Son Katılım Tarihi: 25 Ekim 2024

Değerlendirme Tarihi: 2 Kasım 2024

Sonuçların Açıklanması: 18 Kasım 2024

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 3 Ocak 2025

Yarışmada birincilik ödülü 15.000 TL, ikincilik ödülü 10.000 TL, üçüncülük ödülü ise 5.000 TL olarak belirlendi. Ayrıca, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar için her biri 500 TL olan en fazla 60 sergileme ödülü de verilecek.

Değerlendirme kurulu

Yarışmanın Seçici Kurulu, hem mimarlık hem de fotoğraf sanatı alanında deneyimli isimlerden oluşuyor. Kurulda, Tores Dinçöz (Mimarlar Odası Genel Sekreteri), Derya Başyılmaz (Ankara Şube Başkanı) ve Cengiz Oğuz Gümrükcü (Fotoğrafçı) gibi isimler yer alacak. Değerlendirme sonucunda 24 fotoğraf 2025 yılı ajandasında kullanılmak üzere seçilecek.

Başvuru ve katılım

Yarışmaya başvurular fotograf.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden yapılacak. Katılımcılar, fotoğraflarını belirlenen formatta yükleyerek başvurularını tamamlayabilecekler. Elden teslim ya da e-posta ile katılım kabul edilmeyecek.