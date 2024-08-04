Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde köprü üzerinde bulunan üç metrelik koruma demiri ve 20 adet sayaç çalan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Olukbaşı Mahallesi ve Yazıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Olukbaşı Mahallesi’nde farklı tarihlerde toplam 20 adet sayaç ile Yazıkent Mahallesi’ndeki bir köprünün üzerindeki üç metrelik koruma demirini çaldı.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırma sonucu sayaç ve koruma demirinin O.Ç. isimli şüpheli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, O.Ç.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.