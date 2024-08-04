CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, slogan atan bir grup nedeniyle sinirlendi. Özel, grubu salondan çıkarttırarak toplantının provoke edilmesine izin vermeyeceğini belirtti.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı esnada, “İşimizi geri istiyoruz” sloganı atan bir grup, toplantının gündemini değiştirdi. Özgür Özel, bu protestoya sert tepki gösterdi. “Kadın Kolları Kongresi'ni başka amaçlara alet etmeyin” diyen Özel, grup üyelerine hitaben, “Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Alın o erkek arkadaşları dışarı. Bula bula örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz gelip provoke etmek için?” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in tepkisi sonrasında, slogan atan grup toplantı salonundan çıkarıldı. Özel, konuşmasına devam ederken, toplantının amacına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Bu olay, kurultayın gerilimli bir atmosferde geçtiğini ve parti içindeki bazı gerginliklerin dışa vurumu olarak değerlendirildi.