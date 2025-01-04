Akşam saatlerinde Efeler ilçesindeki Dalama Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 09 EM 417 plakalı otomobil ile bir ticari araç bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinden zorlu kurtarma operasyonu

Kazanın ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için büyük bir çaba harcadı. Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yaralı sürücü araçtan çıkarılarak, ilk müdahale için sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trafik bir süre kapalı kaldı, kaza soruşturması başlatıldı

Kaza nedeniyle Efeler-Yenipazar karayolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer kazanın nedeni hakkında soruşturma başlattı.