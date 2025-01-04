Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvaylarda anılacak. 2 gün boyunca, Tayfur’un en sevilen şarkıları nostaljik tramvaylarda çalacak ve müzikseverlere duygusal anlar yaşatacak.

İstanbul’un kalbinde Ferdi Tayfur’un şarkıları yankılanacak

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından, onun en bilinen eserleri 2 gün boyunca İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaylarda seslenecek. Sanatçının "Ahde Vefa", "Özledim" ve "Mavi Mavi" gibi unutulmaz şarkıları, İstanbul’un tarih kokan tramvaylarında bir kez daha hayat bulacak. Hem Tayfur’un sevenleri hem de İstanbul’u keşfetmek isteyen ziyaretçiler, bu eşsiz müzik yolculuğunda geçmişe doğru bir adım atacak.