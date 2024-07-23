Salavatlı Mahallesi'nde meydana gelen olay, gece saatlerinde Yılmaz'ın evinden çıkıp uzun süre geri dönmemesi üzerine ailesinin endişelenmesiyle başladı. Oktay Yılmaz’ın yakınları, onun sağlık durumundan endişelenerek çevrede aramaya başladı. Kendisini arayan ailesi, Yılmaz'ı evinin alt bölümünde iple asılı halde buldu.

Soruşturma başlatıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Oktay Yılmaz'ın cansız bedeni, gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.