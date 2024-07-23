Aydın'da Ziraat Odası Başkanları, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın 21. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Türkiye'nin pamuk üretiminde kritik bir rol oynayan Söke Ovası ve Aydın havzasındaki su sorunları detaylı bir şekilde ele alındı.

Pamuk üretiminin kalbi Söke Ovası

Toplantıya, Ak Parti Aydın Milletvekilleri ve MKYK Üyesi Doç. Dr. M. Umut Tuncer de katıldı. Görüşmeler sırasında, DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü yetkililerine tarımsal sulamayla ilgili talepler ve öneriler iletildi.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bölge müdürümüzden ve vekillerimizden havzamızdaki sulamanın eksiksiz tamamlanacağının sözünü aldık. Misafirperverliği için Bölge Müdürümüz Birol Çınar'a ve destekleri için sayın vekillerimize teşekkür ediyor, toplantımızın Sökeli üreticilerimize hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.