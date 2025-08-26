Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla Köşk’te denetim yaptı. Köşk-Ödemiş-Başçayır Mahalle yolunda gerçekleştirilen uygulamada, araçlar tek tek durdurularak evrak ve güvenlik kontrolleri yapıldı.
54 araç ve 71 kişi denetlendi
Ekipler, toplamda 54 aracı ve 71 kişiyi kontrol etti. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı.
Denetimler devam edecek
Yetkililer, kazaların önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Vatandaşların da trafik kurallarına hassasiyet göstermesi gerektiği hatırlatıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ