Aydın'ın Efeler ve Kuşadası ilçelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar, uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekti. Operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Narkotik polisleri, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu operasyonlarla uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önüne geçmeyi hedefliyor. Özellikle gençlerin hedef alındığı bu tür faaliyetler, toplumda ciddi sorunlara yol açmakta. Ekiplerin, Efeler ve Kuşadası'nda düzenlediği operasyonlar, bu doğrultuda büyük önem taşıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler

Gözaltına alınan şüpheliler arasında O.T., A.K., E.A., H.C., E.C.Ç., ve S.Ç. yer alıyor. Yapılan sorgulamalar sonucunda, bu kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığına dair önemli bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.