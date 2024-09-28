Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı” olarak adlandırılan dönemde ülkemizin ekonomik, diplomatik ve stratejik açıdan daha güçlü bir konuma ulaşması için kararlı bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Yatırım Ortamını İyileştirme Adımları

Cevdet Yılmaz, Yatırım Danışma Konseyi'nin 10. Toplantısı’nda, Türkiye’nin yatırım ortamını iyileştirmek ve daha cazip hale getirmek adına her önerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Yılmaz, 21 yılda 268 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardıklarını vurguladı.

Küresel Değer Zincirlerinde Türkiye’ye Yatırım Yapmanın Tam Zamanı

Yılmaz, yatırımcıları Türkiye’nin sunduğu fırsatları değerlendirmeye davet ederek, "Küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye’ye yatırım yapmak için en doğru zaman" dedi.