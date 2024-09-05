Aydın'da Nebahat Yükçü Için Eylem Kadınlarımız Artık Katledilmesin

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nebahat Yükçü’yü anmak ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eylemde kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Etkinlikte, Nebahat Yükçü’nün ailesi de destek verdi.

Olay, 2 Eylül tarihinde Kuşadası’nın Hacıfeyzullah Mahallesi’nde meydana geldi. Eren Dildöken (32), bir süre önce boşandığı eşi Nebahat Yükçü’yü (29) evinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından Dildöken yakalanarak tutuklandı. Yükçü’nün cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eylemde kadın cinayetlerine karşı sert mesajlar verildi

Dün Kaya Şavkay Meydanı’nda düzenlenen eyleme, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun çağrısıyla, İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, “Erkek şiddetine uğrayan kadınlar için isyandayız” sloganı öne çıktı. Yükçü’nün ailesinin de yer aldığı eylemde, Mehlike Hepdemir tarafından yapılan basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğu vurgulandı. Hepdemir, “Son günlerde Kuşadası'nda artan kadın cinayetleri ve şiddet olayları, ilçemizin kötü anılmasına neden olmaktadır. Bu duruma sessiz kalamayız. Kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışarak şiddeti önleyici adımlar atmalıyız” dedi.

“Kadına şiddet önlenmeli, cezalar artırılmalı”

Yükçü’nün babası Hasan Yükçü, duyduğu acıyı ve üzüntüyü dile getirerek, “Kadına karşı şiddetin önüne geçmeliyiz. Cezaevlerinde bu insanlara güllük gülistanlık ortamlar sunulmamalı, ağırlaştırılmış müebbet gibi sert cezalar verilmelidir. Kadınlarımız artık katledilmesin” şeklinde konuştu.