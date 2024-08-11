Aydın’da, orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymayan 21 kişi, toplamda 43 bin 92 TL idari para cezası ile karşı karşıya kaldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen sıkı denetimler sonucunda, ormanlık alanlarda yasak olmasına rağmen mangal yakan, piknik yapan ve çeşitli ihlallerde bulunan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Toplam 43 bin 92 TL para idari cezası

Aydın Valiliği’nin “Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler” konulu kararı doğrultusunda yürütülen devriye çalışmaları çerçevesinde, Efeler ilçesinde 9, Kuşadası ilçesinde 9, Germencik ilçesinde 2 ve Karpuzlu ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 21 kişi, yasakları ihlal ettikleri tespit edilerek cezalandırıldı. Her bir şahsa, 2 bin 52 TL olmak üzere toplamda 43 bin 92 TL idari para cezası verildi.