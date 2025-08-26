Bayraklı Belediyesi, toplumsal adaleti ve eşitliği desteklemek amacıyla kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplara yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık ve adli yardım hizmetini hayata geçirdi. Hizmet, İzmir Barosu ile yapılan iş birliği kapsamında veriliyor.

Başkan Önal: Haklara erişimi kolaylaştırıyoruz

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Adaletin herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla özellikle kadınlar ve çocuklara ücretsiz hukuki danışmanlık ve adli destek sunuyoruz. Her bireyin haklarına erişebilmesi için ihtiyaç duyan herkese yanımızda olmaya kararlıyız. Bu hizmetle, vatandaşlarımızın adalete ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Hizmetten yararlanma detayları

Vatandaşlar, Nafiz Gürman Mahallesi, Kubilay Caddesi No:73 Kat:2 adresindeki Aile Danışma Merkezi veya Osmangazi Mahallesi, 593 Sokak Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan Pazar Yeri adresindeki Kadın Danışma Merkezi’ne giderek veya telefonla randevu alarak hizmetten yararlanabiliyor. Detaylı bilgi için 0232 477 2000 numarası üzerinden ilgili dahili hatlar kullanılabiliyor.

Adalet ve destek herkese açık

Hizmet, dezavantajlı grupların hukuki haklarını öğrenmesini ve adalete kolay erişim sağlamasını amaçlıyor. Bayraklı Belediyesi, kadınların, çocukların ve tüm yurttaşların haklarını savunmalarına destek vererek toplumsal eşitliği güçlendirmeyi sürdürüyor.





