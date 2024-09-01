Tartışma sonrası saldırı

Olay, tali yolda meydana geldi. Şekip Ö. isimli motosiklet sürücüsü, 09 KR 215 plakalı otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından otomobildekiler, Şekip Ö.'yü darp etti.

Kovalamaca ve kaza

Şekip Ö., motosikletiyle kaçmaya çalıştı, ancak otomobil sürücüsü onu takip ederek İncirliova-Koçarlı karayolu yakınlarında motosiklete çarptı. Olay yerinden kaçan otomobil, kaza sonrası izini kaybettirdi.

Sağlık ekipleri olay yerinde

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şekip Ö.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.