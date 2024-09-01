İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla katıldığı bir televizyon programında Yannis Ritsos’un Barış şiirini okudu. Tugay, “Barış Günü, önce ülkemize sonra dünyaya barış getirsin. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, hiç kimsenin kimseyi incitmediği bir dünya olsun” dedi.

Barış temalı programda sanat ve eğlence

Başkan Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte katıldığı Serhan Asker’in sunduğu "Görkemli Hatıralar" programında, 93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Kültürpark’taki Alternatif Sahne’de gerçekleştirilen etkinlikte konuştu. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de yer aldı. Etkinlikte sanatçı Mazlum Çimen barış türküleri söylerken, Nükhet Duru da sahne aldı ve Çökertme Türküsü’nde düet yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara dünya klasikleri kitap seti dağıtarak etkinliğe katkı sağladı.

"Gelecek güzel olacak"

Programda göreve geldiği 4 buçuk aylık süreye değinen Başkan Tugay, “Metropol ilçeden buraya gelmek benim için büyük bir avantajdı. Sorunlar burada daha yoğun, dolayısıyla dersimi iyi çalıştım” dedi. Ayrıca, İzmirlilerin yüzlerine baktığında gelecek için umutlu olduğunu ifade ederek, “İzmir, hoşgörünün ve demokrasinin şehridir. Burada çok güzel bir gelecek yazacağız” dedi.

İzmir Fuarı'nın geleceği

Başkan Tugay, İEF ile ilgili bilgi vererek, “Uluslararası katılım eksikliği yaşıyoruz, ancak önümüzdeki yıllarda bu durumu değiştirmek için çok çalışmalıyız” dedi. İzmir Fuarı'nın eski görkemine kavuşması için el birliği yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, etkinliklerde teknoloji temasının ön planda olacağını ve her yaştan insana hitap eden aktivitelerin düzenleneceğini belirtti.

İzmir'in hikayesi ve barış mesajı

Başkan Tugay, İzmir’in tarihi ve kültürel zenginliğine değinerek, “Her köşesinde apayrı hikayelerin olduğu ama hepsinin onurlu olduğu bir kent. Böyle bir şehirde belediye başkanı olmak benim için büyük bir onur” diye konuştu. Barışın önemine vurgu yapan Tugay, “Dünya Barış Günü, umarım barış getirir. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı bir dünya olsun” ifadelerini kullandı.