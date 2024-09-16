Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle yol kenarında seyreden 74 yaşındaki Ayhan Avcı’ya, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Avcı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.