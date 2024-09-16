Fransa’da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz (49), Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis operasyonuyla yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yılmaz’ın Bodrum’da tatil yaptığı bilgisine ulaştı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde villaya operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Bülent Yılmaz’ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi.