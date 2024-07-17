Aydın'ın Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan Şenkaya Sitesi'nde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevrede büyük panik yarattı. Araç sahibinin yangından yaklaşık 10 dakika önce park ettiği otomobil, bir anda alevler içinde kaldı.

Yangının sebebi henüz bilinmiyor

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Ancak araç sahibi, otomobilini park ettikten kısa bir süre sonra dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar tarafından uyarıldı. İlk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı, ancak alevler hızla büyüyerek otomobili sardı.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yangının şiddeti ve hızlı yayılması nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının çevredeki diğer araçlara ve yapılara sıçramasını engelledi.