Toplantının ana gündem maddelerinden biri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri.

Tanju Özcan krizi gündemde olacak

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden "Sen tanrı mısın, tarikat lideri misin?" ifadeleriyle yüklenmişti. Bu durum, parti içinde büyük tepkiyle karşılandı. MYK'nın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edip etmeyeceği toplantıda değerlendirilecek. Özcan daha önce de partiden ihraç edilmiş, sonra geri dönmüştü. Parti içindeki bazı kesimler, Özcan'ın disipline sevk edilmemesi durumunda yeni bir krizin yaşanabileceğini belirtiyor.

Tüzük kurultayı hazırlıkları devam ediyor

CHP, 4-9 Eylül tarihlerinde Sivas'ta düzenleyeceği Tüzük Kurultayı'nın hazırlıklarını ele alacak. Bu kurultay, partinin yönetim ve işleyiş kurallarını yeniden şekillendirecek önemli bir toplantı olacak.

Özgür Özel'in uluslararası temasları da gündemde olacak

Özgür Özel ve CHP heyetinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret gündemde olacak. Ayrıca, Özel’in Romanya ve Bosna Hersek'teki temasları da değerlendirilecek.

İl Başkanları Toplantısı'nın detayları da konuşulacak

CHP’nin 27-28 Temmuz tarihlerinde Muğla'da yapmayı planladığı il başkanları toplantısının hazırlıkları konuşulacak.

Emekli maaşı artışı gündemde olacak

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı. MYK, bu artışı ve asgari ücrete ara zam yapılmamasını değerlendirecek. CHP TBMM Grup Başkanvekillerinin de katılacağı MYK toplantısında, Meclis gündemindeki Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Vergi Paketi, 9. Yargı Paketi ve Hayvan Hakları Yasası ele alınacak.

Tanju Özcan disipline sevk edildi

Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri sonrası MYK'nın alacağı karar merakla bekleniyor. Parti içindeki birçok milletvekili ve örgüt, Özcan'ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini destekliyor. Daha önce tüzüğe aykırı davranışları nedeniyle partiden ihraç edilen Özcan, affedilerek geri dönmüştü. Ancak bu son olay, Özcan’ın tekrar disipline sevk edilmesine kesin gözüyle bakılmasına neden oluyor.

Diğer Gündem Maddeleri

MYK toplantısında ele alınacak diğer önemli konular arasında, CHP'nin KKTC ziyareti, tüzük kurultayı hazırlıkları, il başkanları toplantısı hazırlıkları, emekli maaşı zammı ve Meclis gündemindeki yasalar yer alıyor.