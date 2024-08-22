Polis memuru erkek arkadaşı Önder Dursun'un yaptığı sürpriz teklif, mezuniyet törenine damga vurdu.

Yemin töreninde sürpriz anlar

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 30. dönem mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı. POMEM bahçesinde gerçekleşen yemin töreninde, Şerife Kırbaç da diğer mezunlarla birlikte yemin ederek polislik mesleğine ilk adımını attı. Kep atma töreni sonrası, polis memuru olan erkek arkadaşı Önder Dursun, Şerife Kırbaç'a sarılarak mezuniyet sevincine ortak oldu. Ancak Dursun, bu anı daha da özel kılmak için sürpriz bir hamle yaptı. Dizlerinin üzerine çöken Dursun, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Şerife Kırbaç, şaşkınlığını gizleyemese de bu teklifle büyük bir mutluluk yaşadı.

Çifte mutluluk

Polis memuru Önder Dursun, kız arkadaşına çifte mutluluk yaşatmak istediğini belirterek, "Allah böylesini nasip etti. Kendisiyle gurur duyuyorum ve teşkilatımıza çok faydalı bir polis olacağına inanıyorum. İkimiz de polis memuru olarak aynı yolda yürüyoruz ve bu anı ölümsüzleştirmek istedim" dedi.

Yeni mezun polis memuru Şerife Kırbaç ise erkek arkadaşından böyle bir teklif beklemediğini söyleyerek, "Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım ama çok mutluyum" ifadelerini kullandı.