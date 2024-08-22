Kazanın ardından aracın alkollü sürücüsü, devam eden yol çalışmasında uyarı levhası olmamasına tepki gösterdi.

Toprak yolda kaza

Olay, Çorlu’nun Çobançeşme Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Cumhuriyet Parkı yönüne seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 59 AT 887 plakalı otomobil, çalışmaların sürdüğü toprak yolda beton bir kanalizasyon kapağına çarptı. Kazada şans eseri yara almayan sürücü, otomobilinde maddi hasar meydana geldi.

Alkollü sürücüden tepki

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri, sürücüyü kontrol altına aldı ve alkol muayenesi yaptı. Yapılan test sonucunda sürücü Y.Ç.’nin yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Gazetecilere kaza noktasını gösteren Y.Ç., “Burada yol çalışması var fakat ne bir işaret ne de bir levha var. Böyle bir yerde uyarı levhası olmadan nasıl yol çalışması yapılır?” diyerek duruma tepki gösterdi.