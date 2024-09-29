Aydın’ın İncirliova ilçesinde, canına kıymak isteyen bir kadın, polis ekiplerinin hızlı ve özverili müdahalesi sayesinde son anda kurtarıldı. Genç kadının telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp intihar edeceğini söylemesi üzerine, ekipler adeta zamanla yarıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları, kadının adresini tespit ederek müdahale etti ve hayatını kurtardı. Kadının yardımına koşan kahraman polislerden M.T., bu tür olayları önlemede daha önce de başarılı olmuş bir isim.

Kadın balkondan kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde İncirliova’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, K.K. isimli kadın, bir süredir arkadaşı S.A.’nın evinde kalıyordu. Akşam saatlerinde, arkadaşının evde olmadığı bir sırada 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak intihar edeceğini belirtti ve telefonu kapattı. Adres bilgisi vermeyen ve tekrar aramalara cevap vermeyen kadının ihbarı üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi personeli hemen durumu İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, 112’den elde ettikleri kısıtlı konum bilgisiyle genç kadının bulunduğu evi tespit edebilmek için harekete geçti. Mahallede yaşayan vatandaşların yardımıyla K.K.’nın arkadaşı S.A.’ya ait adres kısa sürede belirlendi. Ancak olay yerine ulaşan polisler, kapının açılmadığını ve içeriden herhangi bir cevap gelmediğini fark etti. Evin içinden gelen sesleri duyan polis memurları, zaman kaybetmemek adına cesur bir karar alarak balkondan içeri girmeye karar verdi.

Hayat kurtaran müdahale

Balkondan tırmanarak birinci kattan ikinci kata çıkan polis memurları, balkon kapısını kırarak eve girdi. İçeri girdiklerinde genç kadının kendini asmak üzere olduğunu gören polisler, zamanında müdahale ederek K.K.’yı ipten kurtardı. Yaşadığı şokun ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olmayan ve psikolojik destek alması önerilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede teşekkür etti: “Sizin sayenizde hayattayım”

Hayatını kurtaran polislerle hastanede tekrar bir araya gelen K.K., minnettarlığını dile getirerek, “Bir anlık öfke ile böyle bir şey yaptım. Sizin sayenizde hayattayım, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin” diyerek duygusal anlar yaşadı. 5 çocuk annesi olduğunu belirten kadın, emniyet güçlerine teşekkür ederken, kendisine yeniden umut veren polisler M.T. ve Ö.E.’ye özel olarak teşekkür etti.

M.T. ikinci kez kahraman oldu

Olayda kritik rol oynayan polis memuru M.T.’nin, 2021 yılında da benzer bir intihar girişimini engellediği öğrenildi. İlçede zor durumdaki vatandaşların yardımına koşmakla tanınan M.T., meslek hayatında bir kez daha başarıya imza atarak hem ailesine hem de toplumuna umut olmaya devam etti.