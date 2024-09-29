Antalya'da S.E.S (28), bireysel eşya kullanımı konusunda tartıştığı ev arkadaşı T.T'.yi (23) bıçaklayarak öldürdü. Aynı evde yaşayan ve olay sonrası kaçan H.E.Ç. (21) ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. T.T., S.E.S ve H.E.Ç., iki hafta önce aynı evde kalmaya başladı. T.T. ve S.E.S arasında gece saatlerinde bireysel eşyaların kullanımı konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.E.S, bıçakla T.T.'yi göğsünden yaraladı. Olay sırasında evde bulunan H.E.Ç. ise kaçtı.

Kavga ve gürültüyü duyan komşuların durumu polise bildirmesi üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi ağır yaralı T.T.'yi ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri S.E.S.'i suç aletiyle dairede, evden kaçan H.E.Ç.'yi ise binaya yakın noktada gözaltına aldı.

Tolga Taşkınel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Taşkınel'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adliyeye sevk edildi

Şüpheli S.E.S. ve H.E.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin ardından ilk olarak sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünden çıkan S.E.S., 'Neden öldürdün, pişman mısınız?' sorusuna, “Öldürmedik biz niye öldüreceğiz, bizi öldürmeye çalıştı. Ben de bıçakla kendimi korudum” derken, H.E.Ç. ise “Ben olayın sadece görgü tanığıyım ifadelerini kullandı. S.E.S. ve H.E.Ç., daha sonra ekip aracıyla adliyeye götürüldü.