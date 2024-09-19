Olay, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi kavşağında saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Bahçesi olan P.A. (70), dönüş yolunda tren raylarını geçmek istedi. Treni görünce panikleyen yaşlı kadının ayağı taşa takıldı ve düşerek rayların üzerine savruldu. Denizli-İzmir seferini yapan trenin çarpması sonucu P.A.'nın ayağı koptu. Çevredeki vatandaşların hızlıca yaptığı ihbarla jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İlk müdahalesi ambulansta gerçekleştirilen P.A., Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu tür kazaların önüne geçmek için ne gibi önlemler alınacağı merak ediliyor.