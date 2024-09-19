Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2011 yılında, 13 yaşındayken, İzmit'teki Gölcükspor altyapısında başladı. İki yıl burada kaldıktan sonra Hisareynspor'a transfer olan Aktürkoğlu, 2015 yılında İstanbul Başakşehir altyapısına geçti ve bir yıl sonra profesyonel sözleşme imzaladı.

Aktürkoğlu, 2016 yılında bir sezon için Bodrumspor’a kiralanarak tecrübe kazandı. 2018 yılında Başakşehir'den ayrılıp Karacabey Belediyespor'a geçiş yaptı. Burada 2018-19 sezonunda 35 maça çıkarak 5 gol atma başarısı gösterdi. 2019 yazında ise bedelsiz olarak 24 Erzincanspor’a transfer oldu ve 2019-20 sezonunda 34 maçta 20 golle dikkat çekti.

2 Ekim 2020'de Galatasaray’a transfer olan Aktürkoğlu, 2020-21 sezonunda 29 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı. 2021-22 sezonunda ise toplam 52 maça çıkarak 13 gol ve 13 asist katkısı sağladı. 2022-23 sezonunda Galatasaray'ın üçüncü kaptanı olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve sezonu 10 gol, 14 asistle tamamladı. 2023-24 sezonunda ikinci kaptanlık görevine getirilen Aktürkoğlu, 3 Eylül 2024'te Benfica'ya transfer oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Türk futboluna damga vuran yetenekli bir sol kanat oyuncusu olarak gelecekte daha fazla başarıya imza atmayı hedefliyor. Bu genç yıldızın kariyeri, dikkat çekici istatistikleri ve uluslararası arenadaki performansı ile heyecan verici bir seyir sunuyor.