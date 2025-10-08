Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar dereye döndü, su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Cadde ve sokaklar suyla doldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor. Etkili yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, dereye dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, turuncu alarm verilmesinin ardından teyakkuzda bekliyor.

Kuşadası ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kuşadası Belediyesi ekipleri, yağmur suyu mazgallarını temizleyerek olası taşkınlara karşı önlem aldı.