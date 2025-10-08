Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’deki 6 kulüp ve 2 teknik adamı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Sebepler arasında çirkin tezahürat, saha olayları ve talimata aykırı hareketler bulunuyor.

6 Süper Lig kulübü PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı.

Sevk edilen kulüpler ve gerekçeleri şöyle:

Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları

Beşiktaş: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat

Samsunspor: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları

Trabzonspor: Çirkin ve kötü tezahürat

Kocaelispor: Talimatlara aykırı hareket

Teknik adam ve futbolcular da disipline sevk edildi

Ayrıca, bazı teknik adam ve futbolcular da PFDK’ye sevk edildi:

Antalyaspor Antrenörü Erman Kılıç: Talimatlara aykırı hareket ile hakaret ve tehdidi nedeniyle tedbirli

Antalyaspor futbolcusu Veysel Sarı: Talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz

Eyüpspor’un eski teknik direktörü Selçuk Şahin: Sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli

PFDK, sevk edilen kulüp ve kişilerle ilgili disiplin soruşturması başlatacak, delilleri inceleyecek ve ardından yaptırım kararlarını açıklayacak. Olası cezalar arasında para cezası, seyircisiz oynama, teknik adam veya futbolcuya men cezası gibi uygulamalar bulunuyor.