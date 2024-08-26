Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü başarılı bir operasyon, büyük bir gıda kaçakçılığı olayını gün yüzüne çıkardı. Yapılan denetimlerde, piyasa değeri 1 milyon 56 bin TL olan toplam 1 ton 760 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan kişilere yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. İstihbarat raporlarına göre, R.A., E.A. ve N.A. isimli şüpheliler tarafından Efeler ilçesinden Denizli'ye sahte zeytinyağı sevk edileceği bilgisi alındı. Şüpheli araç, Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki Serçeköy Mahallesi’ndeki yol kontrol noktasında durduruldu.

Zeytinyağlarının sahte olduğu tespit edildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleriyle birlikte yapılan detaylı kontrollerde, araçta bulunan zeytinyağlarının sahte olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda 88 koli içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 56 bin TL olan 1 ton 760 litre sahte zeytinyağı bulundu. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 550 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı.

El konulan ürünler teslim edildi

Sahte zeytinyağlarına, Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınarak el konuldu. El konulan ürünler, Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na teslim edildi.