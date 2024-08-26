Buca’nın meşhur hırsız çalmaz kavununun tanıtıldığı festival, Kırklar Mahallesi’nde büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Görkem Duman, çiftçilere her koşulda destek sözü verdi.

Yerel üretime büyük destek: 1. Kırklar Kavun Festivali

Buca Belediyesi, Kırklar Mahallesi'nde üretilen ve "hırsız çalmaz" olarak bilinen kavunun tanıtımını yapmak amacıyla 1. Kırklar Kavun Festivali’ni düzenledi. Festival, Buca Kırklar Çevre ve Kültür Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve çok sayıda İzmirli katılım gösterdi.

Çiftçiye her koşulda destek

Festivalin açılış konuşmasını yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'nın yerel değerlerini tüm Türkiye'ye tanıtmak için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Duman, üreticilerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen çiftçilerin yanında olduklarını vurguladı. Konuşmasında, “Buca'nın bereketli topraklarından gelen üzümü, bardacığı, zeytini ve tabii ki kavunu unutmamak bizim görevimizdir. İzmir ve Türkiye genelinde bu değerlerin tanıtımını yaparak, üreticilerimizin daha geniş pazarlara ulaşmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Konserlerle eğlence doruğa ulaştı

Kırklar Kavun Festivali’nde gün boyu süren etkinlikler ve konserlerle katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıldı. Festivalde, Zeynep İlhan, Ömer Faruk Özcan, Mehmet Şekercioğlu, Kaan Güven ve Grup Laçin sahne aldı. Ayrıca, yerel üreticilerin ürünlerini sergilediği pazara da büyük ilgi vardı. Festival kapsamında düzenlenen en iyi kavun yetiştiricisi yarışmasında Hüseyin Sezer birinci, Rüveyde Akay ikinci ve Ertuğrul Özçiftçi üçüncü seçildi.