Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile HİS Federasyonu’nun iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, sporseverlere hem eğlenceli hem de rekabet dolu anlar yaşattı. Çakırbeyli’de gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ile başlayan hafta, çeşitli spor branşlarının yer aldığı etkinliklerle devam etti.

Doğayla iç içe spor haftası başlangıcı

Hafta, Çakırbeyli’de düzenlenen doğa yürüyüşüyle açılış yaptı. Sporun doğayla buluştuğu bu etkinlik, hem katılımcılara sağlıklı bir yaşamı deneyimleme fırsatı sundu hem de doğanın içinde huzurlu bir yürüyüşle spor yapmanın keyfini yaşattı.

Okçuluk ve basketbol heyecanı

Hafta boyunca devam eden etkinliklerde, SKS Spor Salonu’nda okçuluk müsabakaları ve Aydın Lisesi Açık Spor Tesisleri’nde 3x3 basketbol maçları düzenlendi. Katılımcılar arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, sporseverler eğlenceli anlar yaşadı.

Sporun renkli dünyası Sanat Sokağı’nda

Hafta, Sanat Sokağı’nda kurulan spor istasyonlarında dart, floor curling, hemsball, eskrim, bilek güreşi ve badminton gibi birçok farklı spor branşını bir araya getiren aktivitelerle sona erdi. Katılımcılar, farklı spor dallarını deneyimleme fırsatı buldu ve sporun eğlenceli yönünü keşfetti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avrupa Spor Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada, sporun toplumun her kesimine yayılması gerektiğini vurguladı. “Hareketli bir yaşam tarzını benimsemek ve sporun yaygınlaştırılması adına düzenlediğimiz bu etkinlikler, toplumumuzda spor bilincinin artmasına katkı sağlamaktadır. Tüm Aydın halkını spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya davet ediyoruz” diye aktardı.