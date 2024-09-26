Basketbol Süper Ligi'nde 4. sezonuna hazırlanan ve Play-Off ile Avrupa hedefini koyarak güçlü bir kadro kuran Merkezefendi Belediyesi Basket'te sürpriz ayrılıklar yaşandı. Sezon öncesi hazırlık maçlarında beklenen performansı sergileyemeyen yeni transferler Noah Thomson ve Javon Franklin, uyum sorunları nedeniyle henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan gönderildi. Denizli ekibi, iki oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti.

Merkezefendi Belediyesi Basket, yabancı guard ve uzun forvet pozisyonları için yeni transfer arayışına başlarken, takım ligin ilk maçını 4 Ekim Cuma günü evinde Mersin Spor'a karşı oynayacak.