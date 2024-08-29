Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşanan trajik olayda, sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmak isteyen 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olay, Hancıoğlu mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören 4 kişi, hızla havuza girerek kurtarma girişiminde bulundu.

Çocuk kurtarılmak istendi, can pazarı yaşandı

Havuzda can pazarı yaşanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle, havuza giren 4 kişiden 2'si kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 kişi ise sudan çıkarıldıktan sonra zehirlenme şüphesiyle Nazilli ve Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın meydana gelme sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmazken, yetkililer olay yerinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin tedavisi devam ediyor.