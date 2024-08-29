Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen yeni patlama, bölge sakinlerini tedirgin etti. Dün akşam saatlerinde Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkisinde yaşanan patlamanın ardından, ikinci bir patlama da bugün Bitez Bergamut Caddesi'nde meydana geldi. Patlamanın etkisiyle asfalt parçalanarak yolda büyük bir çukur oluştu.

Yol trafiğe kapatıldı

Patlamanın ardından Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Müdürlüğü ve zabıta ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında yol trafiğe kapatıldı ve patlama bölgesinde onarım çalışmaları başlatıldı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Bitez Bergamut Caddesi'ndeki patlamanın ardından, olayın nedenine dair incelemeler sürüyor. MUSKİ yetkilileri, ana isale hattındaki sorunun kaynağını belirlemek ve benzer olayların tekrarlanmaması için çalışmalara devam ediyor.

Bölgedeki su kesintisi ve yol trafiğine kapatılma durumunun, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşlardan tedbirli olmalarını ve alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.