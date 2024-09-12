Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen bilgilendirme toplantısında, işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi hakkında yürürlüğe giren yeni yönetmelik detayları paylaşıldı.

Tarım arazileri için yeni yönetmelik

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın’da, işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanması için hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu yeni düzenlemeyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, yönetmeliğin uygulanması konusunda detayları aktardı.

Toplantıda neler konuşuldu?

İl Müdürlüğü'nün İncir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yönetmeliğin içeriği, uygulanma süreci ve işlenmeyen arazilerin listelerinin oluşturulması gibi konular ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş’ın başkanlık ettiği toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Mehmet Çakmak, ilçe müdürleri ve ilgili personel katıldı.

2024 çalışmaları ve sorunlar masaya yatırıldı

Toplantıda 2024 yılı için işlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve listelenmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca yönetmeliğin uygulanması sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve çözüm yolları tartışıldı. Mevzuatın pratikteki yansımaları ve sahada ortaya çıkabilecek sorunlar konusunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Tarım arazilerinin ekonomiye kazandırma hedefi

Toplantının ardından Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “22 Ağustos 2024 tarihli ve 32640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik' kapsamında bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Bu yönetmelik ile amaç, atıl durumdaki tarım arazilerini üretime kazandırmak ve tarımsal faaliyetin artırılmasına katkı sağlamaktır” denildi.