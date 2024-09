Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen 54. Kültür Sanat ve Yaşam Festivali EFEST, 6-7-8 Eylül tarihlerinde çeşitli etkinlikler, konserler ve toplumsal farkındalık çalışmaları ile büyük ilgi gördü.

Renkli etkinlikler ve coşkulu kutlamalar

EFEST 2024, 26 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleriyle başlayıp Efes Selçuk’un kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamalarına kadar devam etti. Festivalde sanat, eğitim, spor, çocuk oyunları, gastronomi ve müziğin harmanlandığı etkinlikler, katılımcılara dolu dolu üç gün yaşattı. Ziyaretçiler, hem eğlenip hem de çevre bilinci, lösemili çocuklar ve sokak hayvanları gibi önemli konulara dikkat çekti.

Katılımcılardan tam not

Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, festivalin zengin içeriği ve her detayı düşünülmüş organizasyonu karşısında memnuniyetlerini dile getirdiler. Festival boyunca Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve minnet, coşkulu etkinliklerde her an hissedildi. 8 Eylül akşamı Norm Ender’in konserinde Parla adlı 100. Yıl Marşı’nın söylenmesi ise unutulmaz anlar yaşattı.

Hayvanseverlerden sahiplen çağrısı

Festivalde hayvan haklarına dikkat çekmek için stant açan hayvanseverler, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi çağrısında bulundu. Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Veteriner Teknikeri Pelin Bozhöyük, “Satın alma, sahiplen” mesajını yineleyerek, herkesin sokak hayvanlarına yuva açabileceğini belirtti. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de hayvan dostları için yapılan çalışmalara dikkat çekerek barınağın iyileştirilmesi için toplumdan destek istedi.

Yanmış ormanlara destek

EFEST 2024’te, yaz aylarında çıkan orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışmalarına destek amacıyla stant açan Mediha Akgün, kardeşinin el emeği ürünlerini satarak elde edilen gelirle yanan ormanların yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağladığını söyledi. Akgün, “Çocuklarımıza daha yeşil bir gelecek bırakmak için buradayız” diyerek ağaç dikme kampanyasına destek çağrısında bulundu.

LÖSEV ve farkındalık stantları

Festivalde LÖSEV standını ziyaret eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, lösemili çocuklar için çalışan bu değerli sivil toplum kuruluşunun festivalde yer almasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “EFEST, sanat ve eğlencenin yanı sıra toplumsal duyarlılığı da ön plana çıkaran bir yaşam festivali olduğunu bir kez daha kanıtladı” dedi.